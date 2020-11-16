Медики нашли новое спасение от Covid-19

Специалисты не первый раз обращаются к уже существующим лекарствам для лечения Covid-19. К примеру, ранее фавипиравир, первоначально предназначенный для лечения гриппа, и ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, были разрешены для экстренного применения в условиях пандемии.

Флувоксамин используется для лечения тревожности, депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Препарат также помогает уменьшить воспаление и может дополнительно снизить тяжесть Covid-19, которая напрямую связана с неконтролируемым воспалением и цитокиновым штормом. Эффективность флувоксамина доказали эксперименты с животными - препарат уменьшал воспаление и купировал сепсис за счет блокировки провоспалительного цитокина, интерлейкина-6.