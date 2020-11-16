Источник инфекции Covid-19 неизвестен у половины пациентов, обнаруженных на прошлой неделе

Это означает, что с первой недели ноября, со 2 по 8 ноября, увеличилась доля пациентов, у которых не было обнаружено источников инфекции.

С другой стороны, из тех 47%, у кого удалось найти источник инфекции, большинство, или 38% инфицировались среди членов семьи. Еще 19% инфицировались на рабочем месте.

Эпидемиолог отметил, что значительно увеличилась доля инфицированных в медицинских учреждениях. Если в первую неделю ноября эта доля составляла 13,5%, то сейчас она выросла до 17%.

Между тем, 9% всех пациентов с Covid-19 с известным источником инфекции были инфицированы в учебных заведениях. В то же время эксперт SPKC подчеркнул, что также увеличилась доля пациентов, инфицированных Covid-19 на частных мероприятиях. В настоящее время в 6% отслеживаемых случаев источником заражения является частное мероприятие.

Эксперт пояснил, что если каждый второй человек не знает, где он заражен - например, не был на рабочем месте или никто из коллег не заболел, остается думать, что инфекция "попалась" в месте, где просто собираются люди. Он также отметил, что многие по-прежнему соблюдают условие использования масок небрежно, то есть их используют неправильно, или не используют совсем, что подвергает опасности других.

Сообщалось, что за неделю со 2 по 8 ноября у 52% заболевших можно было отследить источник заражения. Из всех отслеживаемых случаев 37,4% были инфицированы в домашних условиях, 23,4% на работе и 13,5% в медицинских учреждениях. По сравнению с неделей ранее, самые большие изменения неделю назад наблюдались непосредственно в медицинских учреждениях, потому что две недели назад в этих местах были инфицированы только 8%.