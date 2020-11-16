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Первые игры, появившиеся на мобильных телефонах, были довольно примитивны – например, легендарная игра Snake («Змейка»). Однако со временем, наряду с расширением возможностей телефонов, резко выросло и предложение игр. На экраны современных смартфонов помещаются довольно объемные игры, которые на первый взгляд подойдут только для компьютеров или игровых консолей. Какие увлекательные игры могут предложить современные телефоны, и почему они заслужили такую популярность?

«В наши дни наряду с развитием смарт-устройств предложение игр тоже существенно расширилось. Можно сказать, что сейчас на экране смартфона можно играть практически во что угодно – начиная от аутентичных стратегических игр в танки до реалистичной игры в футбол или игры-стратегии. Но важно помнить, что различными играми и их рекламой злоупотребляют мошенники. Поэтому рекомендуем пользователям сохранять бдительность и выбирать игры из безопасного предложения в официальном магазине AppGallery или с помощью специального инструмента поиска Huawei Petal search. Он поможет найти игру на любой вкус, и вы можете быть уверены в том, что скачивать ее действительно безопасно», – пояснила руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

В топе популярности – игры в танки

Игры с танками всегда были популярны – начиная с тех времен, когда танки выглядели на экране как игрушки, до наших дней, когда разработчики приложили гигантские усилия, чтобы сделать их максимально реалистичными. К примеру, одной из самых популярных игр в официальном магазине приложений Huawei AppGallery является World of Tanks Blitz MMO. Ее создатели предлагают «сесть» в один из 350 уникальных и реалистичных танков и принять участие в танковом бою вместе с друзьями или другими игроками со всего мира. Это очень просто – 25 разных локаций и грозные боевые танки. Сейчас эта игра популярна среди более чем 100 миллионов игроков, поэтому вызовов и достойных противников будет достаточно!

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Веселая и увлекательная игра на выживание

Это еще одно свидетельство того, что игры для смартфонов развиваются настолько стремительно, что скоро сравняются с играми для персональных компьютеров. Один из новейших примеров – игра Fall Guys Mobile, разработчики которой постарались максимально приблизиться к хиту компьютерных игр этого года Fall Guys: Ultimate Knockout. В мобильной версии игры, как и в ее оригинале, игроки со всего мира соревнуются между собой в ярком, необычном мире. Цель каждого игрока – максимально долго продержаться в игре, которая с каждым новым уровнем все больше усложняется. Наконец, лидером становится один игрок, который получает титул победителя. Почему эта игра так интересна? Во-первых, благодаря зачастую непрогнозируемой конкуренции с другими игроками, и во-вторых, вся игра создана как увлекательное приключение с изрядной долей юмора, поэтому в нее не только весело играть, но и хочется посоветовать другим.

За рулем роскошного автомобиля

Игры-гонки всегда были популярны, и высокий спрос на них среди пользователей смартфонов – не исключение. Возможно, именно гонки развились в наибольшей степени, поэтому выбрать лучшую игру будет непросто – их предложение действительно широко! Asphalt 9: Legends - Epic Arcade Car Racing Game предлагает разнообразные возможности – игрок может выбрать автомобиль своей мечты и соревноваться с другими гонщиками в разных экзотических точках планеты. Эта игра привлекает не только впечатляющей графикой, но и увлекательной фоновой музыкой, поэтому визг шин автомобилей лучшего мирового класса стал отличным приключением для любителей таких игр.

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Футбол на экране телефона

Тем, кто любит футбол и с нетерпением ждет каждый матч, Huawei предлагает игру для смартфонов «Футбольный кубок – 2020», которая перенесет игрока прямо в эпицентр игры, предоставляя возможность сыграть на уровне Лиги чемпионов в любой команде мира. Правда, разработчики игр предупреждают, что «Футбольный кубок – 2020» потребует глубоких знаний о футболе и обо всем, что с ним связано, поэтому это настоящий вызов – действительно ли игрок знает о футболе и нюансах этой игры все до мельчайших деталей? Пора это выяснить!

Стратегия: завоевать галактику