Бессимптомным пациентам с Covid-19 больничный могут закрыть на десятый день

С сегодняшнего дня, 16 ноября, изменен порядок прекращения самоизоляции пациентов с Covid-19 - впредь больничные листы пациентов с бессимптомным течением заболевания по решению врача можно будет закрывать на десятый день после лабораторного подтверждения заболевания, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Принимать решение о прекращении изоляции пациента и закрытии его больничного листа будет лечащий врач. Если у человека были симптомы Covid-19, изоляция по решению врача может быть прекращена на 14-й день от начала заболевания при условии, что симптомы, например, лихорадка, кашель и другие признаки не наблюдаются в течение как минимум трех дней.
На основе доступных в настоящее время научных данных и опыта других стран принято решение, что впредь для всех пациентов с Covid-19 будет установлен единый порядок прекращения самоизоляции.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков пояснил, что больной Covid-19 человек обычно заразен за два дня до появления симптомов. Симптомов еще нет, но вирус уже размножился в организме до такой степени, что человек может заразить других, не зная о своей болезни.
Также, по словам специалиста, человек с Covid-19 очень заразен в первую неделю от начала заболевания. "Затем по мере развития иммунного ответа организма количество вируса сокращается и уменьшаются симптомы, в течение двух недель человек перестает быть заразным", - сказал Перевощиков.
Повторное тестирование на Covid-19 не требуется, поскольку вирус может оставаться в организме человека месяц и дольше после окончания заболевания, но он больше не может размножаться и передаваться другим людям. Несмотря на то, что лабораторный тест может показать положительный результат, вирус через определенное время перестает быть активным, поэтому больной не заразен и может прекратить самоизоляцию.