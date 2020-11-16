Бессимптомным пациентам с Covid-19 больничный могут закрыть на десятый день

Принимать решение о прекращении изоляции пациента и закрытии его больничного листа будет лечащий врач. Если у человека были симптомы Covid-19, изоляция по решению врача может быть прекращена на 14-й день от начала заболевания при условии, что симптомы, например, лихорадка, кашель и другие признаки не наблюдаются в течение как минимум трех дней.

На основе доступных в настоящее время научных данных и опыта других стран принято решение, что впредь для всех пациентов с Covid-19 будет установлен единый порядок прекращения самоизоляции.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков пояснил, что больной Covid-19 человек обычно заразен за два дня до появления симптомов. Симптомов еще нет, но вирус уже размножился в организме до такой степени, что человек может заразить других, не зная о своей болезни.

Также, по словам специалиста, человек с Covid-19 очень заразен в первую неделю от начала заболевания. "Затем по мере развития иммунного ответа организма количество вируса сокращается и уменьшаются симптомы, в течение двух недель человек перестает быть заразным", - сказал Перевощиков.