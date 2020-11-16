Covid-19: компания Moderna заявила о вакцине с эффективностью в 94,5%

Во время третьей стадии испытания проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 участников исследования, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину, сообщает компания.

Вакцина компании Moderna называется mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК - в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. По механизму работы она напоминает вакцину от Pfizer и BioNTech.