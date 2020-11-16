Covid-19: компания Moderna заявила о вакцине с эффективностью в 94,5%

Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от Covid-19 показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний, сообщает "Медуза".
Во время третьей стадии испытания проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 участников исследования, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину, сообщает компания.
Вакцина компании Moderna называется mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК - в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. По механизму работы она напоминает вакцину от Pfizer и BioNTech.
Ранее Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%.