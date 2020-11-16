Пн, 16.11.2020
Коронавирус состоит, скажем, из 30 000 буковок, он достаточно простенький - это его генетический материал, и раз в примерно две недели меняется одна из буковок, а мы можем по буковкам отследить случаи, которые не могут связать эпидемиологи. Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований

Covid-19: компания Moderna заявила о вакцине с эффективностью в 94,5%

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от Covid-19 показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний, сообщает "Медуза".

Во время третьей стадии испытания проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 участников исследования, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину, сообщает компания.

Вакцина компании Moderna называется mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК - в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. По механизму работы она напоминает вакцину от Pfizer и BioNTech.

Ранее Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%.

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