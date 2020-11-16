Пн, 16.11.2020
Коронавирус состоит, скажем, из 30 000 буковок, он достаточно простенький - это его генетический материал, и раз в примерно две недели меняется одна из буковок, а мы можем по буковкам отследить случаи, которые не могут связать эпидемиологи. Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований

СМИ: Проверку доходов самозанятых поручат СГД

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

После очень активных протестов социальных работников, к которым прислушались глава правительства Кришьянис Кариньш и президент Эгил Левитс, коалиция договорилась, что требование платить социальные взносы с минимальной зарплаты независимо от размера дохода все же не будет распространяться на самозанятых, сообщает издание Diena.

Если за это проголосует Сейм, то в следующем году для самозанятых сохранится прежний порядок уплаты социальных взносов, изменятся только ставки, а социальным службам самоуправлений не придется проверять, является ли самозанятый, получающий доход меньше минимальной зарплаты, малоимущим или нет.

Одновременно министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что в отношении самозанятых, которые платят социальные взносы с доходов меньше минимальной зарплаты, главная задача - отделить тех, кто не может их заплатить, от тех, кто этого не делает намеренно, и проверкой людей, которые уклоняются от указания доходов, займется Служба государственных доходов (СГД).

Предполагается, что такие проверки могут коснуться 3000 самозанятых.

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