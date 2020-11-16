СМИ: Проверку доходов самозанятых поручат СГД

Если за это проголосует Сейм, то в следующем году для самозанятых сохранится прежний порядок уплаты социальных взносов, изменятся только ставки, а социальным службам самоуправлений не придется проверять, является ли самозанятый, получающий доход меньше минимальной зарплаты, малоимущим или нет.

Одновременно министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что в отношении самозанятых, которые платят социальные взносы с доходов меньше минимальной зарплаты, главная задача - отделить тех, кто не может их заплатить, от тех, кто этого не делает намеренно, и проверкой людей, которые уклоняются от указания доходов, займется Служба государственных доходов (СГД).