Covid-19: в Латвии растет число госпитализированных пациентов и удельный вес положительных тестов

Две недели назад удельный вес положительных результатов тестов на Covid-19 в Латвии вырос на 0,5 проц. пункта, а на прошлой неделе - еще на 1,1 проц. пункта до 6%, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Он отметил, что продолжает расти и количество госпитализированных больных Covid-19. Если две недели назад в Латвии было госпитализировано 217 пациентов с таким диагнозом, то на прошедшей неделе - уже 281. "Число госпитализированных пациентов выросло на 30%", - сообщил эпидемиолог.
По словам Перевощикова, из всех выявленных больных Covid-19 примерно 15%, возможно, потребуется госпитализация. "Эта тенденция довольно стабильна уже в течение нескольких недель", - сказал эксперт.
Хорошей новостью является то, что темпы роста заболеваемости Covid-19 снижаются. В настоящее время средний показатель роста заболеваемости составляет 26%, что, по словам Перевощикова, свидетельствует о стабилизации ситуации.
"В начале и первой половине октября темпы роста были гораздо более выраженными, в среднем около 45% в неделю", - пояснил эпидемиолог. Максимальный рост заболеваемости был зарегистрирован на неделе с 19 по 25 октября - на 57% по сравнению с предыдущей неделей.
Эпидемиолог отметил, что рост заболеваемости Covid-19 в Латвии по-прежнему не превышает средних показателей по ЕС. В настоящее время 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в ЕС составляет 603 случая на 100 000 жителей, тогда как в Латвии этот показатель составляет около 230 случаев.