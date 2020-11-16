Covid-19: в Латвии растет число госпитализированных пациентов и удельный вес положительных тестов

Он отметил, что продолжает расти и количество госпитализированных больных Covid-19. Если две недели назад в Латвии было госпитализировано 217 пациентов с таким диагнозом, то на прошедшей неделе - уже 281. "Число госпитализированных пациентов выросло на 30%", - сообщил эпидемиолог.

По словам Перевощикова, из всех выявленных больных Covid-19 примерно 15%, возможно, потребуется госпитализация. "Эта тенденция довольно стабильна уже в течение нескольких недель", - сказал эксперт.

Хорошей новостью является то, что темпы роста заболеваемости Covid-19 снижаются. В настоящее время средний показатель роста заболеваемости составляет 26%, что, по словам Перевощикова, свидетельствует о стабилизации ситуации.

"В начале и первой половине октября темпы роста были гораздо более выраженными, в среднем около 45% в неделю", - пояснил эпидемиолог. Максимальный рост заболеваемости был зарегистрирован на неделе с 19 по 25 октября - на 57% по сравнению с предыдущей неделей.