ФОТО: Пресс-фото

Илга из Резекне одна воспитывает сына и управляет фермой. Она не уделяла себе достаточного внимания, набрала 30 лишних килограммов и не радовалась жизни. Она думала, что Стокгольмская диета - это лишь маркетинговая уловка, поэтому решила попробовать ее в течение всего нескольких дней. Сегодня она весит на 30 кг меньше и просто светится от счастья. Прочтите ее воодушевляющую историю, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы ваша жизнь тоже стала легче.

Илга, расскажите о своих предыдущих попытках похудеть!

У меня нет большого опыта похудения, потому раньше я не пользовалась такими предложениями. Одно время я старалась не есть после шести часов, но долго не выдержала.

Почему вы все-таки решили похудеть?

Мне не нравилось то, что я видела в зеркале. Более того, мне не нравились мои ощущения - с лишним весом я чувствовала себя тяжелой и беспомощной. Я решила улучшить свою жизнь, и первым шагом к этому стало похудение.

ФОТО: Пресс-фото

Почему именно Стокгольмская диета?

Все вокруг говорят о Стокгольмской диете! Я слышала о ней много хорошего, но внутри все же не верила, что такое происходит на самом деле! А потом я собственными глазами увидела человека, который благодаря Стокгольмской диете стал вдвое стройнее и вдвое моложе (смеется). Решила попробовать «на собственной шкуре», ведь терять было нечего. Мне понравилась идея о том, что диета создается специально под меня, и нужно лишь следовать рекомендациям.

Опишите весь процесс, пожалуйста!

Я прошла бесплатный тест и поняла, что со мной будут работать настоящие профессионалы. Меня спрашивали о моих привычках в питании, самочувствии, состоянии здоровья и уровне активности, о моих целях и предпочтениях, о том, какие продукты я люблю или не люблю. Затем, через некоторое время, я получила по электронной почте план питания, подготовленный специально для меня. Мне нужно было просто его соблюдать. Поначалу я очень скрупулезно следовала всем указаниям и уже за первую неделю сбросила 5 кг. И тогда я поняла, что этот метод действительно работает. Даже напрягаться не надо! Впоследствии я отступала от плана, но вес все равно продолжал снижаться. По выходным я ела, сколько могла (смеется). Так я научилась правильно питаться и сбросила целых 30 (!!!) килограммов. Теперь я просто летаю, а не хожу! У меня больше не болят лодыжки и горло, я меньше потею и лучше сплю. Я вновь обрела радость жизни и любовь к себе. Не хочу больше жить с лишним весом! Я рада, что в тот день попробовала Стокгольмскую диету.

ФОТО: Пресс-фото

Что бы вы посоветовали другим людям, которые тоже хотят похудеть?

Если бы я только могла поделиться с вами этим фантастическим ощущением стройности... Мне это удалось, и я счастлива! Это может быть для вас хорошей мотивацией. У вас тоже получится! Просто попробуйте прямо сейчас, и быстрые результаты скажут сами за себя.

Это не другая диета - это ваше решение жить проще - без лишних килограммов. Нажмите здесь - StockholmDiet.com и составьте план питания на 7 дней, подходящий именно для вас!

ФОТО: Пресс-фото