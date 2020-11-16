Пн, 16.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает "Медуза".

Как сообщили в пресс-службе суда, Навальный просит признать несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".

Политик просит суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Дмитрий Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты ЦРУ.

"Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее также заявил о работе оппозиционера со спецслужбами.

"Действительно, есть информация о том, что вот эти инструкторы с ним трудятся в эти дни. Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - отметил Песков.

Напомним, 1 октября в немецком издании Der Speigel вышло первое интервью Алексея Навального после его отравления. В нем оппозиционер среди прочего объявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

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