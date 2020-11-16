Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова

Российский политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает "Медуза".
Как сообщили в пресс-службе суда, Навальный просит признать несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".
Политик просит суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.
Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Дмитрий Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты ЦРУ.
"Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее также заявил о работе оппозиционера со спецслужбами.
"Действительно, есть информация о том, что вот эти инструкторы с ним трудятся в эти дни. Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - отметил Песков.
Напомним, 1 октября в немецком издании Der Speigel вышло первое интервью Алексея Навального после его отравления. В нем оппозиционер среди прочего объявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.