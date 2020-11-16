Пятая часть работающих латвийцев в третьем квартале получали зарплату до 450 евро

В том числе 85,5 тыс. человек или 10,8% работников в третьем квартале получали минимальную зарплату или меньше, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2019 года.

По данным CSP, среди регионов наибольший удельный вес получателей маленьких зарплат был в Латгале, где каждый пятый или 20,5% работников получали минимальную зарплату или меньше.

В свою очередь 34,6% (в третьем квартале 2019 года - 34,3%) занятых на основном месте работы после уплаты налогов получали 450,01-700 евро в месяц, 32,4% (31,8%) - в размере 700,01-1400 евро, а зарплату в размере 1400,01 евро и более получали 7% работников (5,9%).