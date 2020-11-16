Мужчина оштрафован за нарушение самоизоляции: он привел ребенка в детский сад

В минувшие выходные полиция наложила штраф в размере 25 евро на мужчину, который, не соблюдая требования самоизоляции, привел своего ребенка в детский сад, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции (VP) Даце Калниня.
В пятницу, 13 ноября, Госполиция установила, что мужчина 1983 года рождения, в понедельник, 9 ноября, вернулся из Финляндии и находился в Тукумском крае, но не соблюдая самоизоляцию, отвел ребенка в детский сад. В полиции пояснили, что таким образом мужчина подвергает риску заражения Covid-19 других людей.
Также установлено, что 37-летний мужчина не заполнил электронную анкету в информационной системе наблюдения www.covidpass.lv до прибытия в Латвию. Сотрудник полиции возбудил дело об административном правонарушении.
Учитывая, что мужчина признал и сожалеет о содеянном, было принято решение о наложении штрафа в размере 25 евро.
В период с 13 по 16 ноября, пять человек были оштрафованы на десять евро за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, поскольку жители не заполнили электронные анкеты в информационной системе наблюдения www.covidpass.lv до прибытия в Латвию.