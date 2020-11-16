Мужчина оштрафован за нарушение самоизоляции: он привел ребенка в детский сад

В пятницу, 13 ноября, Госполиция установила, что мужчина 1983 года рождения, в понедельник, 9 ноября, вернулся из Финляндии и находился в Тукумском крае, но не соблюдая самоизоляцию, отвел ребенка в детский сад. В полиции пояснили, что таким образом мужчина подвергает риску заражения Covid-19 других людей.

Также установлено, что 37-летний мужчина не заполнил электронную анкету в информационной системе наблюдения www.covidpass.lv до прибытия в Латвию. Сотрудник полиции возбудил дело об административном правонарушении.

Учитывая, что мужчина признал и сожалеет о содеянном, было принято решение о наложении штрафа в размере 25 евро.