Самозанятые лица, которые получают меньше минимальной зарплаты, будут платить налог в размере 10%

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с формирующими правительство партиями сообщил, что сегодня были решены оставшиеся вопросы, касающиеся госбюджета следующего года. Политики пришли к соглашению, что социальным службам не придется контролировать уплату налогов, это будет делать Служба госдоходов (СГД).

Лидер национального объединения Райвис Дзинтарс пояснил, что самозанятые лица, чьи доходы не будут достигать порога минимальной зарплаты, будут платить налоги с реально полученных доходов. Ставка составит 10%.

Министр благосостояния Рамона Петравича и руководитель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сообщили, что самозанятым лицам перед кварталом, в котором они прогнозируют доход ниже минимальной зарплаты, нужно будет подать в СГД соответствующую информацию.