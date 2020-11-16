Кариньш не исключает возможности дополнительных ограничений в учебных заведениях

Сегодня после встречи с партнерами по коалиции Кариньш подчеркнул, что статистика по Covid-19 неудовлетворительна, так как доля положительных тестов растет, а это значит, что болезнь продолжает активно распространяться.

"Правительство объявило чрезвычайное положение для защиты человеческих жизней. Я призываю как можно скорее отложить походы в гости и встречи, если в них нет абсолютной необходимости. Чем больше мы ограничиваем количество прямых контактов, тем больше вероятность разрыва цепи передачи вируса", - заявил премьер.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство ввести дополнительные ограничения, Кариньш сказал, что завтра, 17 ноября, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению будут заслушаны мнения специалистов об эпидемиологической ситуации в стране, тестировании, нагрузке на семейных врачей, тенденциях заболеваемости и "слабых местах".

"Мы слышали, что на прошлой неделе более половины случаев были неизвестного происхождения, а среди известных [источников заражения] - домохозяйства, рабочие места, как это было всегда. Выслушаем и посмотрим, что и как можно по необходимости ограничить. Я думаю, одна из этих вещей - медицинские учреждения. Также до сих пор очно занимаются ученики 1-6-х классов. Есть аргументы о социализации, но есть также риск находиться вместе в классе, где встречается столько же домохозяйств, сколько детей", - сказал политик.

Кариньш подчеркнул, что решения о возможных дополнительных ограничениях будут приняты после того, как будут выслушаны мнения специалистов.