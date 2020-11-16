Пн, 16.11.2020
Вирусу нужен хозяин - он должен передаваться. Он не может сохраняться долго в одном человеке, поэтому он может быть поборот за месяц. Если тот, кто заболел, отсиживается дома и не передает вирус дальше - все, вопрос решен. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Covid-19 обнаружен у 51 работника Госполиции

ФОТО: Ieva Čīka/ Leta

Covid-19 на сегодняшний день констатирован у 51 работника Госполиции, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

Общее число заболевших достаточно быстро меняется, поскольку одни работники выздоравливают, а другие - заболевают.

Инфицирование ряда работников Госполиции произошло вне рабочего времени, а в некоторых случаях - во время исполнения служебных обязанностей.

Госполиция сообщает, что распространение Covid-19 не оказало существенного влияния на работу полиции.

"Лица, которые входят в контакт с полицией, не подвергаются угрозе заражения. Полиция следит за соблюдением всех мер безопасности, полицейские обеспечены средствами индивидуальной защиты", - пояснили в полиции.

Последние новости

НАВЕРХ
Back