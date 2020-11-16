Covid-19 обнаружен у 51 работника Госполиции

Covid-19 на сегодняшний день констатирован у 51 работника Госполиции, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.
Общее число заболевших достаточно быстро меняется, поскольку одни работники выздоравливают, а другие - заболевают.
Инфицирование ряда работников Госполиции произошло вне рабочего времени, а в некоторых случаях - во время исполнения служебных обязанностей.
Госполиция сообщает, что распространение Covid-19 не оказало существенного влияния на работу полиции.
"Лица, которые входят в контакт с полицией, не подвергаются угрозе заражения. Полиция следит за соблюдением всех мер безопасности, полицейские обеспечены средствами индивидуальной защиты", - пояснили в полиции.