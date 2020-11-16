Covid-19 обнаружен у 51 работника Госполиции

Общее число заболевших достаточно быстро меняется, поскольку одни работники выздоравливают, а другие - заболевают.

Инфицирование ряда работников Госполиции произошло вне рабочего времени, а в некоторых случаях - во время исполнения служебных обязанностей.

Госполиция сообщает, что распространение Covid-19 не оказало существенного влияния на работу полиции.