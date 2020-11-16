Пн, 16.11.2020
В научной публикации мы описали, какими методами мы все решаем - на самом деле у нас очень хорошие технические возможности для секвенирования - все на таком же уровне, как в мире. Для масштаба Латвии - у нас все идеально. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Обрушенный дом в Саркандаугаве и эффективная вакцина от Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 ноября

Обрушенный дом в Саркандаугаве и эффективная вакцина от Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 ноября

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • В Латвии Covid-19 заразились еще 89 человек; трое умерли (умершие входили в возрастные группы 75-80 лет и двое - 85-90 лет).
  • В больницах находятся 386 пациентов с Covid-19.
  • Covid-19 обнаружен у 51 работника Госполиции.
  • Кариньш поручил Минздраву разработать план доступности вакцины против Covid-19.
  • Covid-19: в Латвии растет число госпитализированных пациентов и удельный вес положительных тестов.
  • Covid-19: компания Moderna заявила о вакцине с эффективностью в 94,5%.
  • Бессимптомным пациентам с Covid-19 больничный могут закрыть на десятый день.
  • "Рига" приостановила тренировки из-за возможной вспышки Covid-19.
  • В Литве 1152 новых случая Covid-19, скончались еще 8 человек, в Эстонии - 211 новых случаев.
  • Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме.
  • Изменены условия окончания изоляции для пациентов с Covid-19.
  • В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения.
  • Мужчина оштрафован за нарушение самоизоляции: он привел ребенка в детский сад.
  • Теперь больничные для пациентов с Covid-19 будут оплачивать с первого дня.
  • Covid-19 и Рождество: есть надежда, что праздники удастся провести как обычно.
  • В Швеции будет запрещено собираться группами более восьми человек.
  • Все школы - на удаленку, магазины - закрыть: Винькеле грозится новыми ограничениями.
  • Айзкраукльская больница была закрыта из-за Covid-19. Сейчас она частично возобновляет работу.

Другие события дня:

  • Самозанятые лица, которые получают меньше минимальной зарплаты, будут платить налог в размере 10%.
  • И.о. исполнительного директора Риги Залпетере оставила свою должность.
  • Подготовлен полный приговор по делу о золитудской трагедии: он содержит более 1000 страниц.
  • На Саркандаугаве обрушилась стена двухэтажного жилого дома; 16 человек эвакуированы.
  • Задушила и вывезла в лес в детской коляске. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать.
  • Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова.
  • Ким Чен Ын впервые появился на публике спустя почти месяц отсутствия.
  • В России отказались возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки.
  • Официально: в Молдове первая женщина-президент.
  • Вдова Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 миллиона евро.

Немного легких материалов отвлечься:

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