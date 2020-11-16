Обрушенный дом в Саркандаугаве и эффективная вакцина от Covid-19. Все, что вы могли пропустить 16 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии Covid-19 заразились еще 89 человек; трое умерли (умершие входили в возрастные группы 75-80 лет и двое - 85-90 лет).
- В больницах находятся 386 пациентов с Covid-19.
- Covid-19 обнаружен у 51 работника Госполиции.
- Кариньш поручил Минздраву разработать план доступности вакцины против Covid-19.
- Covid-19: в Латвии растет число госпитализированных пациентов и удельный вес положительных тестов.
- Covid-19: компания Moderna заявила о вакцине с эффективностью в 94,5%.
- Бессимптомным пациентам с Covid-19 больничный могут закрыть на десятый день.
- "Рига" приостановила тренировки из-за возможной вспышки Covid-19.
- В Литве 1152 новых случая Covid-19, скончались еще 8 человек, в Эстонии - 211 новых случаев.
- Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме.
- Изменены условия окончания изоляции для пациентов с Covid-19.
- В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения.
- Мужчина оштрафован за нарушение самоизоляции: он привел ребенка в детский сад.
- Теперь больничные для пациентов с Covid-19 будут оплачивать с первого дня.
- Covid-19 и Рождество: есть надежда, что праздники удастся провести как обычно.
- В Швеции будет запрещено собираться группами более восьми человек.
- Все школы - на удаленку, магазины - закрыть: Винькеле грозится новыми ограничениями.
- Айзкраукльская больница была закрыта из-за Covid-19. Сейчас она частично возобновляет работу.
Другие события дня:
- Самозанятые лица, которые получают меньше минимальной зарплаты, будут платить налог в размере 10%.
- И.о. исполнительного директора Риги Залпетере оставила свою должность.
- Подготовлен полный приговор по делу о золитудской трагедии: он содержит более 1000 страниц.
- На Саркандаугаве обрушилась стена двухэтажного жилого дома; 16 человек эвакуированы.
- Задушила и вывезла в лес в детской коляске. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать.
- Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова.
- Ким Чен Ын впервые появился на публике спустя почти месяц отсутствия.
- В России отказались возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки.
- Официально: в Молдове первая женщина-президент.
- Вдова Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 миллиона евро.
Немного легких материалов отвлечься:
- Дуэйн "Скала" Джонсон должен был сниматься за рулем Porsche, но он не влез в машину
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