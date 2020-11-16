"Свои проверяют своих". Адвокат и муж журналистки Славиной рассказали о расследовании ее самоубийства

Сейчас же ситуация, когда "свои проверяют своих", и "конечно, это процессуальная мина", констатировал адвокат.

"Мне интересно, они следственные действия со своими сотрудниками проводили? С сотрудниками центра "Э" [которые участвовали в административных делах Славиной]? - сказал Би-би-си муж Славиной Алексей Мухтаев. - Не очень понятно, как Следственный комитет может сам себя проверять".

Ответа из Москвы адвокат и родственники еще не получили. "В любом случае, Следственный комитет в курсе. Нам известно, что центральный СКР регулярно интересуется проверками и выводами", - полагает адвокат.

Уголовные дела по 110 статье УК РФ - редкость.

Доказать доведение до самоубийства сложно, говорит Караваев. Он настаивает: следствие могло бы оценить действия силовиков и по другим статьям - например, по 286-й (превышение служебных полномочий", повлекшее тяжкие последствия).

Экспертиза по "Фейсбуку"

В постановлении об отказе возбуждать дело содержится позиция нижегородского управления СКР.

"По сути она сводится к тому, что силовики ни при чем, и главный довод - это психиатрическая экспертиза, которая была проведена в рамках проверки", - считает адвокат Караваев.

Экспертиза по итогам изучения постов Славиной в "Фейсбуке" пришла к выводу, что у журналистки было психическое расстройство "в форме смешанного расстройства личности".

Согласно экспертизе (копия есть у Би-би-си), расстройство проявлялось в том, что Славина "часто меняла места работы", не имела близких друзей, имела склонность к образованию "сверхценных идей", а именно - идеи "борьбы с существующей политической властью".

"Обыск, проведенный у Мухтаевой [Славиной] 1 октября 2020 года не является причинно-следственной связью с совершенным суицидом: пост об обыске написан в иронично-экзальтированной манере, проскальзывает гордость и высокомерие по отношению к оппонентам, расценивается как победа над ними. Выбранный способ суицида полностью определяется жизненной философией Мухтаевой", - говорится в экспертизе.

Следствие обращает внимание и на пост Славиной, написанный летом 2019 года. В нем она задается вопросом: "Если я устрою [самоубийство] возле проходной УФСБ, это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему?"

О том, что Славина думала о суициде, говорит и друг ее семьи, говорится в постановлении СКР.

Семья Славиной расценивает выводы этой экспертизы как оскорбление, говорит Караваев.

"Это было ожидаемо, что ее сочтут сумасшедшей. Сами понимаете, что это не так. Это очередная отмазка, расследования как такового не было", - уверен муж Славиной Алексей Мухтаев.

"Основываясь на консультациях с психиатрами, мы считаем, что выводы этого ключевого документа не могут признаваться разумными и обоснованными. Провести психологическую экспертизу посмертно на основании записей в "Фейсбуке" - это выглядит странно даже для обывателя”, - считает адвокат Караваев.

"Один из пунктов травли оппозиции"

После смерти Славиной нижегородский губернатор Глеб Никитин пообещал взять расследование обстоятельств ее гибели под свой контроль. Глава региона сказал, что стихийный мемориал Славиной у здания МВД не будет разрушаться.

"Людям, которые приносят плакаты и цветы, полиция говорит, что они могут быть привлечены к административной ответственности", - полагает Караваев.

"Внешних проявлений, что губернатор что-то делает, нет", - сказал Би-би-си муж Славиной.

"Кейс Ирины Славиной стал очень известным, но нужно понимать, что кейс не существует сам по себе, это только один из пунктов травли оппозиции и людей с независимым мнением в регионе", - считает адвокат.

В регионе продолжают заводить дела на местных активистов и блогеров. Одного из них, основателя храма Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде Михаила Иосилевича, обвиняют в осуществлении деятельности организации "Открытая Россия" Ходорковского (признана в России нежелательной). По этому делу и прошел обыск у Славиной 1 октября. Иосилевичу грозит до шести лет колонии.