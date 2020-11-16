Дубль Зырянова помог "Динамо" прервать серию из 14 поражений подряд

Матч завершился со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев.

Уже к 10-й минуте первого периода команды на двоих забросили три шайбы. Счёт в матче на 3-й минуте открыл Лаурис Дарзиньш, на 6-й минуте Паркер Фу восстановил равновесие, а на 9-й Иван Николишин вывел "Куньлунь" вперёд.

Во втором периоде команды не сбавляли обороты и порадовали болельщиков ещё четырьма заброшенными шайбами. Сначала Джордан Мюррэй сравнял счёт, затем Кейси Уэллмэн вновь вывел гостей вперёд. Чуть более чем за минуту до перерыва Микс Индрашис вновь сравнял, а за 11 секунд до конца второго периода Глеб Зырянов вывел "Динамо" вперёд.

Всё тот же Зырянов, который присоединился к команде всего несколько дней назад, в самом начале третьего периода оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

В данный момент "Динамо" с 10 очками в 23 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Куньлуня" 12 очков в 25 матчах и 12 место на Востоке.