Идеи для активного времяпрепровождения всей семьей, оставаясь дома

Безусловно, заниматься спортом дома может быть проблематично, поэтому Nestlé подготовила список игр для всей семьи, которые станут отличным развлечением и способом размяться.

Танец зеркал

Как на счет нескольких танцевальных движений, чтобы подвигаться и весело провести время? Один "ведущий танцор" двигается в ритм музыки, а остальные должны как можно точнее повторять его движения.

ФОТО: Пресс-фото

Безусловно, чем активнее движения, тем быстрее вы и ваши дети устанут. Эта игра - безопасный способ поупражняться и хорошо провести время.

Встань, сядь

Наверняка вам и вашим детям нравится смотреть телевизор. Это подразумевает длительное пребывание в одном поле.

ФОТО: Пресс-фото

"Встань, сядь" - простая игра, чтобы вся семья могла размяться за просмотром телевизора. Выберете одно слово и каждый раз, когда оно прозвучит, вставайте. Выигрывает тот, кто встает раньше всех.

Хвостики

"Хвостики" - это игра, которую очень любят дети, потому что она включает в себя как бег, так и погоню за соперниками.

Каждый игрок прикрепляет к поясу салфетку или футболку в качестве хвоста. Когда начинается игра, каждый участник должен вытащить хвост кого-то из соперников. Выигрывает тот, кто сохранит свой хвост дольше остальных. Такая активная игра не без рисков, поэтому, вероятнее всего, вам понадобится передвинуть мебель, чтобы никто из участников не причинил себе вреда.

Поиск сокровищ

Поиск сокровищ – это безопасный способ обеспечить детям необходимую физическую нагрузку. Ниже вы найдете несколько вариаций игры "Поиск сокровищ" - комбинируйте их, чтобы разнообразить эту игру.

"Охота на потерянные листочки" - присвойте каждому игроку свой цвет бумажек или стикеров. Спрячьте листочки по всему дому. Побеждает тот, кто быстрее всех найдет все листочки своего цвета.

"Охота на очки" - присвойте каждому листочку определенное количество очков и спрячьте их по всему дому. Дайте участникам минуту на поиск листочков и сосчитайте очки каждого участника.

"Война листочков" - каждый участник получает свой цвет листочков и определенное их количество, которое нужно разместить на стене. За определенное время детям нужно украсть и переклеить на свой участок как можно больше листочков других участников. Побеждает тот, кто соберет большее количество листочков.

Йога

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А как насчет йоги? Йога - это замечательное занятие не только для взрослых, но и для детей: она развивает гибкость, выносливость, координацию, наряду с этим давая возможность узнать о медитации и релаксации.

Занятия йогой замечательны тем, что вам не нужен никакой инвентарь - все, что необходимо - это коврик для упражнений. Если не знаете, с чего начать, в интернете найдете множество бесплатных занятий.