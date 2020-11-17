Президент: до Рождества можно было бы ввести более строгие ограничения

Он отметил, что весной правительство Латвии отреагировало на пандемию Covid-19 очень быстро, поэтому результаты были хорошими.

Летом контроль был ослаблен, особенно в отношении путешествий, и это сказалось осенью. Со сравнительно хорошей позиции Латвия теперь движется к более высоким показателям заболеваемости, но в последние недели правительство на распространение Covid-19 вновь реагирует достаточно адекватно, сказал президент.

По мнению Левитса, летом в Латвии нужно было более строго контролировать соблюдение ограничений.

В то же время президент отметил, что появляются и хорошие новости, например, более конкретные надежды на вакцину.