Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог
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Президент: до Рождества можно было бы ввести более строгие ограничения

Эгилс Левитс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сейчас в Латвии на некоторое время можно было бы ввести еще более строгие ограничения из-за Covid-19, чтобы на Рождество их вновь ослабить, сказал президент Эгил Левитс телеканалу TV3.

Он отметил, что весной правительство Латвии отреагировало на пандемию Covid-19 очень быстро, поэтому результаты были хорошими.

Летом контроль был ослаблен, особенно в отношении путешествий, и это сказалось осенью. Со сравнительно хорошей позиции Латвия теперь движется к более высоким показателям заболеваемости, но в последние недели правительство на распространение Covid-19 вновь реагирует достаточно адекватно, сказал президент.

По мнению Левитса, летом в Латвии нужно было более строго контролировать соблюдение ограничений.

В то же время президент отметил, что появляются и хорошие новости, например, более конкретные надежды на вакцину.

Левитс выразил уверенность в том, что во второй половине следующего года пандемия Covid-19 будет позади и останется только в памяти людей.

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