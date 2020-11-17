Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

В Латвии зарегистрировано 278 новых случаев Covid-19, 6 человек скончались
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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 16 ноября, в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 132 человека, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 6059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

SPKC получил данные о еще 42 выздоровевших от Covid-19 пациентах.

На сегодняшний день Covid-19 в Латвии был выявлен в целом у 10 914 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.

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