В Латвии зарегистрировано 278 новых случаев Covid-19, 6 человек скончались
В понедельник, 16 ноября, в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 132 человека, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 6059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.
SPKC получил данные о еще 42 выздоровевших от Covid-19 пациентах.
На сегодняшний день Covid-19 в Латвии был выявлен в целом у 10 914 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.