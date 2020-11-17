NYT: Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране, но его отговорили

Обсуждение произошло после того, как МАГАТЭ сообщило о 12-кратном увеличении запасов ядерных материалов в Иране. Трампа интересовали возможности авиаудара или кибератаки на завод по обогащению урана, расположенный в центральной части страны.

NYT передает, что советники отговаривали президента от удара, который мог бы привести к конфликту с Ираном в последние недели правления Трампа.

Как отмечает газета, в свои последние недели на посту президента США Дональд Трамп продолжает ухудшать отношения с Ираном и вводить новые санкции против государства с тем, чтобы его преемнику Джо Байдену было труднее возобновить ядерную сделку с Тегераном, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.