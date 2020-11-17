Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

NYT: Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране, но его отговорили

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Дональд Трамп обсуждал со своей администрацией возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника среди действующих и бывших американских чиновников, сообщает "Медуза".

Обсуждение произошло после того, как МАГАТЭ сообщило о 12-кратном увеличении запасов ядерных материалов в Иране. Трампа интересовали возможности авиаудара или кибератаки на завод по обогащению урана, расположенный в центральной части страны. 

NYT передает, что советники отговаривали президента от удара, который мог бы привести к конфликту с Ираном в последние недели правления Трампа.

Как отмечает газета, в свои последние недели на посту президента США Дональд Трамп продолжает ухудшать отношения с Ираном и вводить новые санкции против государства с тем, чтобы его преемнику Джо Байдену было труднее возобновить ядерную сделку с Тегераном, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

Последние новости

НАВЕРХ
Back