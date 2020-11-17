Соль: чем опасна и что будет в случае полного отказа от нее?

Чем опасна соль?

Соль - это хлорид натрия, а соотношение хлора и натрия - около 60% и 40% соответственно. Натрий нужен нашему организму для нормального функционирования нервной системы, обращения и расслабления мышц и поддержания водно-солевого баланса, сказано на сайте Гарвардской школы общественного здравоохранения.

В среднем человеку в день нужно употреблять около 500 мг натрия. Обычно, когда в организме его избыток, то основная нагрузка приходится на почки. Слишком большое количество натрия может стать источником проблем со здоровьем: от высокого давления до инфаркта.

Как пояснила порталу нутрициолог Анна Берсенева, при некоторых хронических заболеваниях лучше сократить потребление соли, но полностью перестать употреблять ее не стоит. Недостаток опасен так же, как и избыток: начиная от минерального и электролитного дисбаланса до нарушений движения лимфы.

"Скрытая" соль

Она содержится во многих продуктах: в консервах, включая оливки и каперсы, в маринованных продуктах, томатной пасте, сырах и колбасе. Кондитерские изделия и снэки (чипсы, печенье, орехи) - не исключение.

Что будет в случае полного отказа от соли?

Блогер, спортсмен и веган Александр Моисеенко в течение двух лет не употреблял соль. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. Недавно мужчина решил вернуть соль в свой рацион. Случилось это после похода в больницу, где он не смог сдать кровь: та стала очень густой. Это произошло из-за недостатка соли в организме, а именно - натрия. Как пишет портал, загустение крови - опасный признак, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, в случае, если человек активно увлекается спортом, становится намного больше нагрузка на сердечно-сосудистую систему.