"Он не наш герой". В Челябинске испортили граффити с Хабибом

Граффити было создано в Челябинске после победы дагестанца над американцем Джастином Гэтжи. Автором граффити стал южноуральский райтер Тимур Бразил, который представил Нурмагомедова в фирменной папахе.

Теперь на изображении Хабиба написано "Он не наш герой".

Этот инцидент прокомментировал дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов, который заявил, что не считает этот поступок провокацией. "Кому-то герой, а кому-то - нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России", - сказал Нурмагомед Нурмагомедов в интервью Sport24.

"Вечерний Челябинск" отмечает, что Тимур Бразил пообещал создать новое граффити, на территории спортивной школы по смешанным единоборствам.