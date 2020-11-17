Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог
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"Он не наш герой". В Челябинске испортили граффити с Хабибом

В Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
 

Граффити было создано в Челябинске после победы дагестанца над американцем Джастином Гэтжи. Автором граффити стал южноуральский райтер Тимур Бразил, который представил Нурмагомедова в фирменной папахе.

Теперь на изображении Хабиба написано "Он не наш герой".

Этот инцидент прокомментировал дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов, который заявил, что не считает этот поступок провокацией. "Кому-то герой, а кому-то - нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России", - сказал Нурмагомед Нурмагомедов в интервью Sport24.

"Вечерний Челябинск" отмечает, что Тимур Бразил пообещал создать новое граффити, на территории спортивной школы по смешанным единоборствам.

Напомним, ранее Хабиб сделал пост в Instagram, в котором назвал президента Франции Эмманюэля Макрона тварью и обратился к мусульманам: "Пусть Аллах обрушит своёнаказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей - пророка Мухаммада", - написал Нурмагомедов, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

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