"Он не наш герой". В Челябинске испортили граффити с Хабибом

В Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Граффити было создано в Челябинске после победы дагестанца над американцем Джастином Гэтжи. Автором граффити стал южноуральский райтер Тимур Бразил, который представил Нурмагомедова в фирменной папахе.
Теперь на изображении Хабиба написано "Он не наш герой".
November 16, 2020
Этот инцидент прокомментировал дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов, который заявил, что не считает этот поступок провокацией. "Кому-то герой, а кому-то - нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России", - сказал Нурмагомед Нурмагомедов в интервью Sport24.
"Вечерний Челябинск" отмечает, что Тимур Бразил пообещал создать новое граффити, на территории спортивной школы по смешанным единоборствам.
Напомним, ранее Хабиб сделал пост в Instagram, в котором назвал президента Франции Эмманюэля Макрона тварью и обратился к мусульманам: "Пусть Аллах обрушит своёнаказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей - пророка Мухаммада", - написал Нурмагомедов, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.