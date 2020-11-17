Видео ⟩ Мужчина больше 25 лет ухаживает за енотами. Это была просьба его покойной жены

Блэквуд публикует видео в течение уже нескольких лет. Недавно он выпустил ролик, который в отличие от прочих собрал более 10 миллионов просмотров, благодаря чему на мужчину обратили внимание журналисты. На данном видео канадец кормит енотов сосисками, печеньем и собачьим кормом. На видео можно наблюдать, как животные без всякого страха залезают на колени и плечи мужчины, прося еще лакомств.

То самое видео:

Блогер признался, что ухаживать за енотами начал когда-то вместе со своей супругой. Это придумала она, однако в 2003 году женщина умерла от рака. Перед смертью его жена попросила продолжать заботиться о енотах и об их двух кошках. Канадец держит свое слово.

Согласно словам Джеймса, его подписчики уже не раз предлагали ему деньги и подарки, но тот не принял их. Мужчина просто призывает людей вместо этого делать пожертвования в ближайшие к ним службы защиты животных.