Лукашенко допускает частичный переход власти

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию", - цитирует агентство слова Лукашенко на совещании по дорожному сбору.

Президент Беларуси пояснил, что при новом механизме работы правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту.