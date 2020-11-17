Лукашенко допускает частичный переход власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил передать парламенту и правительству 70-80% полномочий главы государства, передает агентство БелТА.
"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию", - цитирует агентство слова Лукашенко на совещании по дорожному сбору.
Президент Беларуси пояснил, что при новом механизме работы правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту.
Напомним, что в Беларуси уже более трех месяцев не прекращаются массовые акции протеста, которые начались в августе после выборов президента. ЦИК страны объявил победителем голосования Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.