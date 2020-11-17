Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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Лукашенко допускает частичный переход власти

Александр Лукашенко

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил передать парламенту и правительству 70-80% полномочий главы государства, передает агентство БелТА.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию", - цитирует агентство слова Лукашенко на совещании по дорожному сбору.

Президент Беларуси пояснил, что при новом механизме работы правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту. 

Напомним, что в Беларуси уже более трех месяцев не прекращаются массовые акции протеста, которые начались в августе после выборов президента. ЦИК страны объявил победителем голосования Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

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