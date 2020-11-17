"80% самоуправлений готовы помочь людям": как добраться домой при Covid-19

Советник Латвийского союза самоуправлений Айно Салминьш рассказывает, что 80% самоуправлений готовы помочь людям, предоставив свой транспорт или заказав эту услугу у перевозчиков. Однако доставка больного перевозчиком может обойтись в крупную сумму - небольшая поездка может стоить до 150 евро.

Летом таких поездок почти не было, а сейчас необходимость в транспортировке больных вновь появилась. "Это недешевая услуга, потому что нужно заплатить водителю, покрыть другие затраты, но мы на этом не зарабатываем. Расходы покрывает то самоуправление, где живет человек. Мы, например, везли человека из рижской больницы в Яунпиебалгу. Такая поездка стоит больше 100 евро и не по карману пассажиру, поэтому ее оплачивает самоуправление", - рассказал Спурдзиньш.