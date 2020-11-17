"80% самоуправлений готовы помочь людям": как добраться домой при Covid-19

Если попавший в больницу больной Covid-19 пошел на поправку и может выписаться из больницы, ему нужно вернуться домой, но не у всех имеется собственный транспорт и не все самоуправления в состоянии помочь своим жителям, пишет Latvijas avize.
Советник Латвийского союза самоуправлений Айно Салминьш рассказывает, что 80% самоуправлений готовы помочь людям, предоставив свой транспорт или заказав эту услугу у перевозчиков. Однако доставка больного перевозчиком может обойтись в крупную сумму - небольшая поездка может стоить до 150 евро.
- рассказывает руководитель транспортной компании VTU Valmiera Оскар Спурдзиньш.
Летом таких поездок почти не было, а сейчас необходимость в транспортировке больных вновь появилась. "Это недешевая услуга, потому что нужно заплатить водителю, покрыть другие затраты, но мы на этом не зарабатываем. Расходы покрывает то самоуправление, где живет человек. Мы, например, везли человека из рижской больницы в Яунпиебалгу. Такая поездка стоит больше 100 евро и не по карману пассажиру, поэтому ее оплачивает самоуправление", - рассказал Спурдзиньш.