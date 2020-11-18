Мирослава Карпович заговорила о возлюбленном

"Самое надежное место для женщины, нет, не плечо! Это подмышка! Да! Там отлично помещается голова, там всегда тепло и приятно прятаться, там темнее ночи, поэтому крепче спится... Это лучшее убежище от страшных фильмов, земных страхов, слез радости или грусти, которых стесняешься, пытаясь слить их туда как в сточную канаву, при этом заливая рукав и всю подмышечную зону. Она отлично обтекает женское плечо, а также подгребает к себе поближе и сокращает все социальные дистанции", - считает Мирослава.