Мирослава Карпович заговорила о возлюбленном

В СМИ имя Мирославы Карпович сейчас часто связывают с Павлом Прилучным. Есть информация, что пара якобы съехалась и живут вместе.
С недавних пор Мирослава все чаще стала размышлять в соцсетях о любви. Последний пост актриса посвятила лучшей части тела мужчины.
"Самое надежное место для женщины, нет, не плечо! Это подмышка! Да! Там отлично помещается голова, там всегда тепло и приятно прятаться, там темнее ночи, поэтому крепче спится... Это лучшее убежище от страшных фильмов, земных страхов, слез радости или грусти, которых стесняешься, пытаясь слить их туда как в сточную канаву, при этом заливая рукав и всю подмышечную зону. Она отлично обтекает женское плечо, а также подгребает к себе поближе и сокращает все социальные дистанции", - считает Мирослава.
В завершении публикации звезда "Папиных дочек" заговорила о близости с любимым человеком.
"Если возле вас кто-то дрыхнет рядом и крепко держит за ногу, а ее тихонько сводит, то это самое большое счастье, когда рядом есть тот человек, ради которого счастье шоб ногу свело!" - резюмировала она.