Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

За сутки в Литве выявлено 996 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 186

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 186 первичных тестов, в Литве - 996.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5287 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 186 первичных тестов (3,5%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 218,59 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов составляет 4,6% общего числа первичных тестов.

Госпитализированы в Эстонии 85 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 14 человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Еще шесть зараженных Covid-19 скончались по иным причинам.

В целом с началом пандемии в Литве выявлено 36 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались от вируса. Еще 117 зараженных скончались по иным причинам.

Продолжают болеть 27 897 человек, 8566 выздоровели.

В изоляции в данный момент находятся 109 697 жителей Литвы.

За минувшие сутки взято 12 480 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,2 млн.

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