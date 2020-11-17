Вт, 17.11.2020
Я призываю как можно скорее отложить походы в гости и встречи, если в них нет абсолютной необходимости. Чем больше мы ограничиваем количество прямых контактов, тем больше вероятность разрыва цепи передачи вируса. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

В футбольном клубе "Рига" констатировано 16 случаев Covid-19

Футболисты "Риги"

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

В футбольном клубе "Рига" выявлено 16 случаев заболевания Covid-19, сообщает клуб.

Сообщается, что 14 из 16 заболевших - футболисты. Работа клуба временно приостановлена.

Клуб уже вчера сообщал, что у восьми футболистов констатирована повышенная температура тела, поэтому принято решение на время остановить тренировочный процесс. В понедельник все футболисты сдали анализ на Covid-19.

В общей сложности анализ сдали 52 представителя клуба.

Напомним, ранее сомнительный тест на коронавирус сдал игрок "Риги" Владислав Фёдоров, который из-за этого пропустил матч сборной Латвии против Фарерских островов.

В этом сезоне у футбольного клуба "Рига" запланировано ещё два матча в чемпионате Латвии. 26 ноября действующий чемпион Латвии должен встретиться со своим ближайшим конкурентом РФШ, а в последнем туре подопечных Михаила Конева ждёт игра с "Вентспилсом".

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