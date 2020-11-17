В футбольном клубе "Рига" констатировано 16 случаев Covid-19

❗Esam saņēmuši Covid-19 pārbaudes rezultātus, un diemžēl klubā ir konstatēti 16 pozitīvi gadījumi, no kuriem 14 ir futbolistiem. Kluba darbība uz laiku tiek apturēta. Sazināsimies ar SPKC un tuvākajā laikā sniegsim plašākus komentārus❗ pic.twitter.com/LsZMzi5WPo — Riga FC (@RigaFC_Official) November 17, 2020

Сообщается, что 14 из 16 заболевших - футболисты. Работа клуба временно приостановлена.

Клуб уже вчера сообщал, что у восьми футболистов констатирована повышенная температура тела, поэтому принято решение на время остановить тренировочный процесс. В понедельник все футболисты сдали анализ на Covid-19.

В общей сложности анализ сдали 52 представителя клуба.

Напомним, ранее сомнительный тест на коронавирус сдал игрок "Риги" Владислав Фёдоров, который из-за этого пропустил матч сборной Латвии против Фарерских островов.