В футбольном клубе "Рига" констатировано 16 случаев Covid-19

В футбольном клубе "Рига" выявлено 16 случаев заболевания Covid-19, сообщает клуб.
❗Esam saņēmuši Covid-19 pārbaudes rezultātus, un diemžēl klubā ir konstatēti 16 pozitīvi gadījumi, no kuriem 14 ir futbolistiem. Kluba darbība uz laiku tiek apturēta. Sazināsimies ar SPKC un tuvākajā laikā sniegsim plašākus komentārus❗ pic.twitter.com/LsZMzi5WPo— Riga FC (@RigaFC_Official) November 17, 2020
Сообщается, что 14 из 16 заболевших - футболисты. Работа клуба временно приостановлена.
Клуб уже вчера сообщал, что у восьми футболистов констатирована повышенная температура тела, поэтому принято решение на время остановить тренировочный процесс. В понедельник все футболисты сдали анализ на Covid-19.
В общей сложности анализ сдали 52 представителя клуба.
Напомним, ранее сомнительный тест на коронавирус сдал игрок "Риги" Владислав Фёдоров, который из-за этого пропустил матч сборной Латвии против Фарерских островов.
В этом сезоне у футбольного клуба "Рига" запланировано ещё два матча в чемпионате Латвии. 26 ноября действующий чемпион Латвии должен встретиться со своим ближайшим конкурентом РФШ, а в последнем туре подопечных Михаила Конева ждёт игра с "Вентспилсом".