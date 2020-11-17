Вт, 17.11.2020
Если бы это [коронавирус] было биологическое оружие, никто бы так не делал скорее всего - его бы делали аккуратно и "эффективно" - он был бы намного более летальным и намного более инфекциозным. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Неизвестные в Вильнюсе забросали картошкой посольство Беларуси

Картошка

ФОТО: flickr.com/photos/53255320@N07

Территорию посольства Беларуси в Вильнюсе усыпали картошкой, сообщает "Дождь" со ссылкой на полицию Литвы.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, примерно с 19:00 до 19:30 по местному времени. Сколько конкретно было принесено картофеля - не уточняется. 

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, что после прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала из Беларуси в Литву. 

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