Неизвестные в Вильнюсе забросали картошкой посольство Беларуси

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, примерно с 19:00 до 19:30 по местному времени. Сколько конкретно было принесено картофеля - не уточняется.

Напомним, что после прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала из Беларуси в Литву.