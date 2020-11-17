За границей ищут певицу из Латвии и ее несовершеннолетних детей

Некогда популярная певица Ladybird (настоящее имя - Татьяна Шихмуратова) уже несколько лет не живет в Латвии, и теперь в социальных сети бьют тревогу по поводу ее исчезновения. Разыскиваются и ее несовершеннолетние дети.
Издание "Kas Jauns?" на этой неделе рассказало о неком профиле в Instagram, в котором размещены фото несовершеннолетних детей Татьяны. В публикации сообщается, что размещенные на снимках дети (Райан и Анника Ларсены) пропали. Их пытается найти отец Майкл. Последний раз их видели вместе с Татьяной в штате Калифорния.
Родные Майкла в соцсетях также ищут детей. Они утверждают, что Татьяна их похитила.
Сама певица в соцсетях активности не проявляет. На своей Facebook-странице Татьяна указала, что живет в Гонконге, а закрытом профиле в Instagram местом жительства является Калифорния.
Ladybird оставила Латвию в 2008 году. Некоторое время она жила в Англии, а потом в Китае. В 2017 году у нее родился сын, а после дочь.