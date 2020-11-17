Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

За границей ищут певицу из Латвии и ее несовершеннолетних детей

Tatjana Šihmuratova (Ladybird)

ФОТО: Sejas.lv

Некогда популярная певица Ladybird (настоящее имя - Татьяна Шихмуратова) уже несколько лет не живет в Латвии, и теперь в социальных сети бьют тревогу по поводу ее исчезновения. Разыскиваются и ее несовершеннолетние дети. 

Издание "Kas Jauns?" на этой неделе рассказало о неком профиле в Instagram, в котором размещены фото несовершеннолетних детей Татьяны. В публикации сообщается, что размещенные на снимках дети (Райан и Анника Ларсены) пропали. Их пытается найти отец Майкл. Последний раз их видели вместе с Татьяной в штате Калифорния. 

Родные Майкла в соцсетях также ищут детей. Они утверждают, что Татьяна их похитила. 

Сама певица в соцсетях активности не проявляет. На своей Facebook-странице Татьяна указала, что живет в Гонконге, а закрытом профиле в Instagram местом жительства является Калифорния. 

Ladybird оставила Латвию в 2008 году. Некоторое время она жила в Англии, а потом в Китае. В 2017 году у нее родился сын, а после дочь.

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