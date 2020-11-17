За границей ищут певицу из Латвии и ее несовершеннолетних детей

Издание "Kas Jauns?" на этой неделе рассказало о неком профиле в Instagram, в котором размещены фото несовершеннолетних детей Татьяны. В публикации сообщается, что размещенные на снимках дети (Райан и Анника Ларсены) пропали. Их пытается найти отец Майкл. Последний раз их видели вместе с Татьяной в штате Калифорния.

Родные Майкла в соцсетях также ищут детей. Они утверждают, что Татьяна их похитила.

Сама певица в соцсетях активности не проявляет. На своей Facebook-странице Татьяна указала, что живет в Гонконге, а закрытом профиле в Instagram местом жительства является Калифорния.