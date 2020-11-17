В этом году 18 ноября общественный транспорт в Риге не будет бесплатным

Из-за распространения Covid-19 и введенных в стране ограничений 18 ноября общественный транспорт в Риге не будет бесплатным, как это было в предыдущие годы, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября общественный транспорт в столице будет курсировать по графику выходного дня, изменения также коснутся автостоянок и центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.
18 ноября автобусы, троллейбусы, трамваи и экспересс-автобусы 300-го маршрута будут курсировать по графику выходного дня.
В праздничный день в общественном транспорте будут действовать билеты выходного дня и не будут действовать билеты, предназначенные для использования по рабочим дням.
18 ноября все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.
В свою очередь платные автостоянки самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а, 18 ноября можно будет использовать бесплатно.