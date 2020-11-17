В Эстонии скончалась самая молодая жертва Covid-19: женщина отказалась от тестирования

В Ида-Вируской центральной больнице скончалась 46-летняя пациентка с Covid-19, которая стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердили в Департаменте здоровья.
По данным Postimees, 46-летняя женщина отказалась от тестирования и была доставлена в Ида-Вирускую больницу уже в крайне тяжелом состоянии.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5287 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 186 первичных тестов (3,5%).
Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 218,59 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов составляет 4,6% общего числа первичных тестов.
Напомним, что в Латвии самой молодой жертвой коронавируса стал 44-летний учитель, работавший в Рижской 40-й средней школе.