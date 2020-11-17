Вт, 17.11.2020
В научной публикации мы описали, какими методами мы все решаем - на самом деле у нас очень хорошие технические возможности для секвенирования - все на таком же уровне, как в мире. Для масштаба Латвии - у нас все идеально. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

В Эстонии скончалась самая молодая жертва Covid-19: женщина отказалась от тестирования

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Ида-Вируской центральной больнице скончалась 46-летняя пациентка с Covid-19, которая стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердили в Департаменте здоровья.

По данным Postimees, 46-летняя женщина отказалась от тестирования и была доставлена в Ида-Вирускую больницу уже в крайне тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5287 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 186 первичных тестов (3,5%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 218,59 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов составляет 4,6% общего числа первичных тестов.

Напомним, что в Латвии самой молодой жертвой коронавируса стал 44-летний учитель, работавший в Рижской 40-й средней школе.

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