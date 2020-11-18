25-летняя звезда ТНТ Павел Комаров: театр с 11 лет и съемки с Настей Ивлеевой

Павел Комаров наиболее известен по ролям в сериалах "Туристическая полиция", "Кровавая барыня" и "Жуки".

Он обучался актерскому мастерству с 11 лет при Театре-студии "Премьер". Павла неоднократно отмечали дипломами. В возрасте 13 лет он дебютировал на экране - сыграл роль Митьки в короткометражной драме "Ранняя оттепель".

После окончания школы Комаров поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, обучался в мастерской В. М. Бейлиса и В. Н. Иванова. Позже стал играть в Московском театре на Таганке.

Его первая взрослая киноработа состоялась в 2013 году - роль вратаря Петра Мухина в спортивном фильме "Лед". Делее были картины "Кровавая барыня" (Митрофанушка) с Юлией Снигирь, "Бонус" (Нео) и "Туристическая полиция" (полицейский по прозвищу Мякиш), где он сыграл вместе с Настей Ивлеевой.

В сентябре 2019 года на канале ТНТ вышел комедийный ситком "Жуки" с Павлом Комаровым в главной роли. Герой Павла - талантливый программист Денис. Он умеет дружить и часто руководствуется не разумом, а сердцем.

"Самым сложным было не превратить моего героя в дурачка. Дэн очень искренний, наивный парень, порой совершающий поступки, руководствуясь не разумом, а чувством. Именно эту искренность и хотелось донести, не скатываясь в слабоумие", - говорил о своем персонаже Комаров.

Сейчас он продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

О своем детстве Павел вспоминает с теплотой. Ребенком он с родителями собирал и сушил грибы, возился в огороде, носил воду из колодца, мылся в бане. Вечерами все члены семьи пили вкусный чай, много разговаривали, музицировали и играли в игры.