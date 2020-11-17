В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха

В 2020 году специалисты зафиксировали рекордное за последние 16 лет количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В первые месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, выявленное Росгидрометом, увеличилось по сравнению с показателем того же периода прошлого года с 27 до 44. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и режима самоизоляции, и вплоть до конца июня зарегистрировали только два случая высокого загрязнения.
В результате первый квартал 2020 года стал рекордным за 5 лет по уровню загрязнения атмосферы в стране.
Лидером по числу загрязнений авторы исследования назвали Самарскую область, Бурятию, Оренбургскую область, Забайкальский и Красноярский края.
Эксперты пояснили РБК, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз.