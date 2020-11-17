Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог
1

В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха

ФОТО: Reuters

В 2020 году специалисты зафиксировали рекордное за последние 16 лет количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В первые месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, выявленное Росгидрометом, увеличилось по сравнению с показателем того же периода прошлого года с 27 до 44. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и режима самоизоляции, и вплоть до конца июня зарегистрировали только два случая высокого загрязнения.

В результате первый квартал 2020 года стал рекордным за 5 лет по уровню загрязнения атмосферы в стране.

1

Лидером по числу загрязнений авторы исследования назвали Самарскую область, Бурятию, Оренбургскую область, Забайкальский и Красноярский края. 

Эксперты пояснили РБК, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз.

Последние новости

НАВЕРХ
Back