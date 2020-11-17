В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха

В первые месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, выявленное Росгидрометом, увеличилось по сравнению с показателем того же периода прошлого года с 27 до 44. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и режима самоизоляции, и вплоть до конца июня зарегистрировали только два случая высокого загрязнения.