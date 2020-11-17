Потолок применения дифференцированного необлагаемого минимума будет повышен до 1800 евро

Кабинет министров принял решение со следующего года повысить порог применения дифференцированного необлагаемого минимума до 1800 евро.
Правительство рассмотрело поправки к правилам о размере необлагаемого минимума и налоговых льгот при расчете подоходного налога с населения.
В настоящее время правила предусматривают, что размер дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, составляет 1200 евро в месяц. В результате поправок со следующего года этот порог увеличится до 1800 евро в месяц.
В Минфине отметили, что это увеличит доходы людей с низкими зарплатами после уплаты налогов.