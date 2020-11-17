Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Потолок применения дифференцированного необлагаемого минимума будет повышен до 1800 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Кабинет министров принял решение со следующего года повысить порог применения дифференцированного необлагаемого минимума до 1800 евро.

Правительство рассмотрело поправки к правилам о размере необлагаемого минимума и налоговых льгот при расчете подоходного налога с населения.

В настоящее время правила предусматривают, что размер дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, составляет 1200 евро в месяц. В результате поправок со следующего года этот порог увеличится до 1800 евро в месяц.

В Минфине отметили, что это увеличит доходы людей с низкими зарплатами после уплаты налогов.

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