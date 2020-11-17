Эксперты: Источники часто уже не отследить, в Латвии Covid-19 можно заразиться где угодно

SPKC призывает каждого пересмотреть свои повседневные привычки. В магазин рекомендуется ходить не чаще двух раз в неделю, при этом с собой лучше брать список покупок, чтобы провести в магазине меньше времени. Общаться с друзьями можно на различных интернет-площадках, а в выходные проводить с семьей на свежем воздухе.

Как сообщалось, из тех больных, чей источник заражения удалось отследить, 38% заразились от членов семьи, еще 19% - на работе.

Значительно выросло число людей, заразившихся в медицинских учреждениях. Если в первую неделю ноября доля людей, заразившихся Covid-19 в медучреждениях, составляла 13,5%, то сейчас - уже 17%.

В образовательных учреждениях заразились 9% выявленных за прошедшую неделю больных, на частных мероприятиях - 6%.

Эпидемиологические показатели в Латвии имеют тенденцию к росту - количество случаев Covid-19 на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 25,2%, а количество проведенных тестов - на 2,6%, что свидетельствует об увеличении именно заболеваемости и не связано с ростом количества тестов.