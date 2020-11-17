Выписали 47, госпитализировали 43: в больницах немного уменьшилось число пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки госпитализировано 43 пациента, в свою очередь выписано 47.

Из всех госпитализированных на сегодняшний день пациентов с Covid-19 у 363 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день всего из больниц выписано 819 пациентов с Covid-19.

Как уже сообщал RUS TVNET, в понедельник в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, шестеро инфицированных скончались. Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 132 человека, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 6059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%. SPKC получил данные о еще 42 выздоровевших от Covid-19 пациентах.