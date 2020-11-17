Выписали 47, госпитализировали 43: в больницах немного уменьшилось число пациентов с Covid-19

На сегодняшний день в Латвии госпитализированы 379 больных Covid-19, что на семь человек меньше, чем сутками ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки госпитализировано 43 пациента, в свою очередь выписано 47.
Из всех госпитализированных на сегодняшний день пациентов с Covid-19 у 363 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 16 человек находятся в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день всего из больниц выписано 819 пациентов с Covid-19.
Как уже сообщал RUS TVNET, в понедельник в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, шестеро инфицированных скончались. Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 132 человека, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 6059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%. SPKC получил данные о еще 42 выздоровевших от Covid-19 пациентах.
На сегодняшний день Covid-19 в Латвии был выявлен в целом у 10 914 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.