Вт, 17.11.2020
Вирусу нужен хозяин - он должен передаваться. Он не может сохраняться долго в одном человеке, поэтому он может быть поборот за месяц. Если тот, кто заболел, отсиживается дома и не передает вирус дальше - все, вопрос решен. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог
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Выписали больше, чем госпитализировали: в больницах немного уменьшилось число пациентов с Covid-19

ФОТО: Shutterstock

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 немного уменьшилось: по данным Национальной службы здравоохранения, в настоящее время госпитализировано 379 пациентов.

За прошедшие сутки госпитализировано 43 пациента, в свою очередь выписано 47.

Из всех 379 госпитализированных в настоящее время 363 пациента в состоянии средней тяжести, 16 - в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день всего из больниц выписано 819 пациентов с Covid-19.

Как уже сообщал RUS TVNET, в понедельник в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, шестеро инфицированных скончались. Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 132 человека, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 6059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%. SPKC получил данные о еще 42 выздоровевших от Covid-19 пациентах.

На сегодняшний день Covid-19 в Латвии был выявлен в целом у 10 914 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.

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