Фото ⟩ Так выглядит ледовый дворец в Москве, временно оборудованный для пациентов с Covid-19

В обычное время в ледовом дворце "Крылатское" проводятся международные соревнования по конькобежному спорту и хоккейные матчи, однако в прошлом месяце здесь были размещены койки для пациентов с Covid-19.

Несмотря на то, что тяжелее всего от вируса пострадали регионы России, в Москве тоже непросто - в понедельник было зарегистрировано 6360 новых случаев заражения.

Сейчас во дворце 1300 коек, оборудованных ИВЛ. Во временной больнице работает более 100 врачей и медсестер.

В настоящее время в больнице проходят лечение около 600 человек. Ежедневно поступает 60-80 новых пациентов.

Число новых случаев коронавируса в 85 регионах России за сутки достигло 22 410.

В целом количество новых случаев заражения несколько ниже, чем в понедельник, когда в России был выявлен рекордный показатель - 22 778 новых случаев.