Фото ⟩ Рижанин впервые в мире за 100 лет создал торт "Башня Татлина"

Самый знаковый символ конструктивизма башня Татлина.

Впервые за 100 лет мастер-кондитер Алдис Бричевс воплотил и создал торт "Башня Татлина" по фотографиям 1919 года.

ФОТО: Пресс-фото

Диаметр торта составил 120 см, а высота 150 см.

На изготовление уникального кондитерского шедевра потребовалось :

10 килограммов мелкого сахара, 35 килограммов сахарной пудры, 3 килограмма сахарного сиропа, 2 литра водки, 3 килограмма крахмала.

Торт украшен 350 цветами из сахарного фарфора и 350 фрагментами сахарных кружев.

Рижанин Алдис Бричевс - классический представитель "высшего класса кондитеров".

ФОТО: Пресс-фото

Все изделия автор создает только вручную, без применения механизмов и форм для отливки, замешивания и плавления, что позволяет создавать шедевры по старинным рецептам.

Алдис Бричевс уже не раз удивлял россиян своими проектами, которые выделяются на кондитерском фоне высоким стилем.