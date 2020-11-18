Фото ⟩ Рижанин впервые в мире за 100 лет создал торт "Башня Татлина"

13 декабря 2020 года в России будут отмечать юбилей - 100 лет рождения конструктивизма.
Самый знаковый символ конструктивизма башня Татлина.
Впервые за 100 лет мастер-кондитер Алдис Бричевс воплотил и создал торт "Башня Татлина" по фотографиям 1919 года.
Диаметр торта составил 120 см, а высота 150 см.
На изготовление уникального кондитерского шедевра потребовалось :
- 10 килограммов мелкого сахара, 35 килограммов сахарной пудры, 3 килограмма сахарного сиропа, 2 литра водки, 3 килограмма крахмала.
Торт украшен 350 цветами из сахарного фарфора и 350 фрагментами сахарных кружев.
Рижанин Алдис Бричевс - классический представитель "высшего класса кондитеров".
Все изделия автор создает только вручную, без применения механизмов и форм для отливки, замешивания и плавления, что позволяет создавать шедевры по старинным рецептам.
Алдис Бричевс уже не раз удивлял россиян своими проектами, которые выделяются на кондитерском фоне высоким стилем.
Галерея: Рижанин впервые в мире за 100 лет создал торт "Башня Татлина"