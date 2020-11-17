Сборная Латвии по футболу на выезде разгромила Андорру

Во вторник, 17 ноября, сборная Латвии по футболу в рамках Лиги Наций УЕФА на выезде разгромила команду Андорры со счётом 5:0.
Счёт в матче был открыл уже на 7-й минуте благодаря удару капитана команды Антония Черномордого, для которого этот гол стал первым за национальную сборную.
До перерыва телезрители больше голов не увидели, хотя латвийские футболисты владели подавляющим преимуществом и имели несколько отличных возможностей, чтобы отличиться.
На 57-й минуте сборная Латвии смогла удвоить своё преимущество - гол на счету Яниса Икауниекса. Всего три минуты спустя Икауниекс после подачи углового оформил дубль и довёл счёт до крупного.
Ещё два мяча сборная Латвии забила с пенальти. Сначала на 70-й минуте точным оказался Владислав Гутковскис, а на 90-й минуте окончательный счёт установил 19-летний Раймонд Кроллис, для которого этот гол стал первым за национальную сборную.
Таким образом, сборная Латвии завершила групповой этап Лиги Наций красивой выездной победой, но, к сожалению, этого не хватило для выхода в дивизион рангом выше.
После шести сыгранных матчей первую группу лиги D возглавили Фареры - 12 очков, на втором месте расположилась Мальта (9 очков), на третьем - Латвия (7 очков), а на четвёртом - Андорра (2 очка).
Напомним, что победитель первой группы лиги D обеспечит себе выход в лигу C. В лиге D представлены самые слабые команды Европы.