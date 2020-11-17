Госполиция просит помощи в поисках пропавшей женщины и ее дочери 2018 года рождения

Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Марту Судмале 1998 года рождения и ее несовершеннолетнюю дочь Габриэль Судмале 2018 года рождения, сообщила RUS TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Кальке.
Молодая женщина со своей дочерью в понедельник, 16 ноября, вскоре после 13:00 покинули место жительства в Лиепае, на ул. Пиладжу, и до сих пор не вернулись. Их местонахождение - неизвестно.
Приметы женщины: рост 154 см, стройного телосложения, длинные светлые волосы. На ней была темно-синяя куртка до колен, черные ботинки и синий рюкзак. Вышла из дома с коляской серого цвета.
Приметы Габриэль: рост около 80 см, русые волосы до плеч, голубые глаза. На ней была розовая куртка, на ногах черные сапоги и светло-розовая шапка на голове.
Госполиция призывает всех, кто знает их возможное местонахождение, позвонить по номеру 110!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Martu Sudmali un viņas 2018. gadā dzimušo meitiņu! Valsts policijas...Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 17 ноября 2020 г.