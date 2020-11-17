Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

Госполиция просит помощи в поисках пропавшей женщины и ее дочери 2018 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Марту Судмале 1998 года рождения и ее несовершеннолетнюю дочь Габриэль Судмале 2018 года рождения, сообщила RUS TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Кальке.

Молодая женщина со своей дочерью в понедельник, 16 ноября, вскоре после 13:00 покинули место жительства в Лиепае, на ул. Пиладжу, и до сих пор не вернулись. Их местонахождение - неизвестно.

Приметы женщины: рост 154 см, стройного телосложения, длинные светлые волосы. На ней была темно-синяя куртка до колен, черные ботинки и синий рюкзак. Вышла из дома с коляской серого цвета.

Приметы Габриэль: рост около 80 см, русые волосы до плеч, голубые глаза. На ней была розовая куртка, на ногах черные сапоги и светло-розовая шапка на голове.

Госполиция призывает всех, кто знает их возможное местонахождение, позвонить по номеру 110!

ФОТО: Госполиция

ФОТО: Госполиция

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Martu Sudmali un viņas 2018. gadā dzimušo meitiņu! Valsts policijas...

Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 17 ноября 2020 г.

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