Госполиция просит помощи в поисках пропавшей женщины и ее дочери 2018 года рождения

Молодая женщина со своей дочерью в понедельник, 16 ноября, вскоре после 13:00 покинули место жительства в Лиепае, на ул. Пиладжу, и до сих пор не вернулись. Их местонахождение - неизвестно.

Приметы женщины: рост 154 см, стройного телосложения, длинные светлые волосы. На ней была темно-синяя куртка до колен, черные ботинки и синий рюкзак. Вышла из дома с коляской серого цвета.

Приметы Габриэль: рост около 80 см, русые волосы до плеч, голубые глаза. На ней была розовая куртка, на ногах черные сапоги и светло-розовая шапка на голове.

Госполиция призывает всех, кто знает их возможное местонахождение, позвонить по номеру 110!

ФОТО: Госполиция

ФОТО: Госполиция