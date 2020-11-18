В Латвии зарегистрировано 442 новых случая Covid-19, пять человек скончались

По одному умершему пациенту входили в возрастные группы 30-35 лет, 50-55 лет и 70-75 лет, двое - 80-90 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 137 человек, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 7857 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 11 356 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 370 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 45 пациентов.