В Латвии зарегистрировано 442 новых случая Covid-19, пять человек скончались
Во вторник, 17 ноября, в Латвии выявлено 442 новых случая Covid-19, пять человек умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По одному умершему пациенту входили в возрастные группы 30-35 лет, 50-55 лет и 70-75 лет, двое - 80-90 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 137 человек, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 7857 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 11 356 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.
На сегодняшний день в больницах находятся 370 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки было госпитализировано 45 пациентов.
У 354 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 16 человек - в тяжелом состоянии.