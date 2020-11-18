Общественный транспорт в Риге на праздник не будет бесплатным

Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября общественный транспорт в столице будет курсировать по графику выходного дня, изменения также коснутся автостоянок и центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

Сегодня автобусы, троллейбусы, трамваи и экспересс-автобусы 300-го маршрута будут курсировать по графику выходного дня.

В праздничный день в общественном транспорте будут действовать билеты выходного дня и не будут действовать билеты, предназначенные для использования по рабочим дням.

Все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme сегодня закрыты.