Общественный транспорт в Риге на праздник не будет бесплатным

Из-за распространения Covid-19 и введенных в стране ограничений общественный транспорт в Риге сегодня, 18 ноября, не будет бесплатным, как это было в предыдущие годы, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября общественный транспорт в столице будет курсировать по графику выходного дня, изменения также коснутся автостоянок и центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.
Сегодня автобусы, троллейбусы, трамваи и экспересс-автобусы 300-го маршрута будут курсировать по графику выходного дня.
В праздничный день в общественном транспорте будут действовать билеты выходного дня и не будут действовать билеты, предназначенные для использования по рабочим дням.
Все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme сегодня закрыты.
Платные автостоянки самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а, 18 ноября можно использовать бесплатно.