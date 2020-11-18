Из-за неблагоприятных условий полет самолетов НВС и союзников над городами Латвии отменен

Планировалось, что в 12.00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС Ми-17 и два самолета Ан-2, два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119, два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик КС-135 Ю, а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.