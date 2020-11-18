За сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человека, сообщило в среду, 18 ноября, Министерство здравоохранения Литвы. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5539 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 274 теста (4,9%). Один инфицированный вчера скончался.
Литва
Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране. По иным причинам скончались еще восемь зараженных.
В целом с начала пандемии в Литве выявлено 38 810 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. человек, 9362 выздоровели.
В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.
В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек.
За минувшие сутки было взято 12 085 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,212 млн.
Эстония
Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 223,33 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 4,6% первичных тестов.
По состоянию на утро 18 ноября в Эстонии госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов.
По состоянию на 18 ноября выздоровели 5120 человек.
С начала пандемии в Эстонии сделано более 415 000 тестов на вирус, в целом выявлено 8304 случая.