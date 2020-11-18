Ср, 18.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс

За сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека
В Эстонии выявлено 274 новых случая

Разработанная в России вакцина от Covid-19 "Спутник-V".

ФОТО: Reuters/ScanPix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человека, сообщило в среду, 18 ноября, Министерство здравоохранения Литвы. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5539 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 274 теста (4,9%). Один инфицированный вчера скончался.

Литва

Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране. По иным причинам скончались еще восемь зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 38 810 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. человек, 9362 выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек.

За минувшие сутки было взято 12 085 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,212 млн.

Эстония

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 223,33 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 4,6% первичных тестов.

По состоянию на утро 18 ноября в Эстонии госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов.

По состоянию на 18 ноября выздоровели 5120 человек.

С начала пандемии в Эстонии сделано более 415 000 тестов на вирус, в целом выявлено 8304 случая.

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