За сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека

Литва

Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране. По иным причинам скончались еще восемь зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 38 810 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. человек, 9362 выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек.

За минувшие сутки было взято 12 085 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,212 млн.

Эстония

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 223,33 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 4,6% первичных тестов.

По состоянию на утро 18 ноября в Эстонии госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов.

По состоянию на 18 ноября выздоровели 5120 человек.