Российские бобслеисты не будут стартовать в Сигулде

В эти выходные в Сигулде пройдёт первый этап Кубка мира по скелетону и бобслею для двоек, но уже в начале недели полным ходом идут тренировочные заезды. В понедельник, 16 ноября, первые тренировки на трассе в Сигулде провели скелетонисты и скелетонистки, а во вторник, 17 ноября, на старт вышли бобслеисты.

Как сообщило в понедельник, 16 ноября, Латвийское телевидение, Covid-19 затронул и делегации участников первого этапа Кубка мира.

В разговоре с агентством LETA во вторник, 17 ноября, директор соревнований Яника Юдейка подчеркнула, что организаторы не раскрывают, сколько и представители каких стран заражены Covid-19, но Бумбуре подтвердила порталу Sportacentrs.com, что три члена сборной России по бобслею, а также бобслеисты из Австрии и Швейцарии инфицированы. В понедельник сообщалось, что Covid-19 был обнаружен у скелетониста из Австрии.