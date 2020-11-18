Ср, 18.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Российские бобслеисты не будут стартовать в Сигулде

ФОТО: AP/Scanpix

Российские бобслеисты не будут стартовать на первом этапе Кубка мира в Сигулде из-за положительных результатов тестов на Covid-19, подтвердила порталу Sportacentrs.com супервайзер протокола соревнований по гигиене Майрита Бумбуре.

В эти выходные в Сигулде пройдёт первый этап Кубка мира по скелетону и бобслею для двоек, но уже в начале недели полным ходом идут тренировочные заезды. В понедельник, 16 ноября, первые тренировки на трассе в Сигулде провели скелетонисты и скелетонистки, а во вторник, 17 ноября, на старт вышли бобслеисты.

Как сообщило в понедельник, 16 ноября, Латвийское телевидение, Covid-19 затронул и делегации участников первого этапа Кубка мира.

В разговоре с агентством LETA во вторник, 17 ноября, директор соревнований Яника Юдейка подчеркнула, что организаторы не раскрывают, сколько и представители каких стран заражены Covid-19, но Бумбуре подтвердила порталу Sportacentrs.com, что три члена сборной России по бобслею, а также бобслеисты из Австрии и Швейцарии инфицированы. В понедельник сообщалось, что Covid-19 был обнаружен у скелетониста из Австрии.

Первые два этапа Кубка мира по скелетону и бобслею пройдут в Сигулде в выходные последних двух недель ноября. Соревнования на Сигулдской трассе пройдут без зрителей.

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