Майрис Бриедис получил награду "Рижанин года"

Об этом в среду, 18 ноября, на торжественном заседании Рижской думы заявил председатель РД Мартиньш Стакис (APP).

В своем торжественном обращении Стакис особо отметил достижения рижан и всего населения Латвии, которые в этом году способствовали положительным изменениям, начавшимся 102 года назад, и позволили нам и дальше гордиться своей страной и городом.

"Майрис Бриедис, наши врачи, полицейские, социальные работники, волонтеры, деятели культуры показали, что мы по-прежнему борцы - готовы противостоять любым вызовам, не сдаваться и в конечном итоге победить. Так что я хочу поблагодарить наших героев и людей, которые боролись за свободу 102 года назад, а также тех рижан, которые теперь продолжают способствовать переменам к лучшему в нашем городе и стране", - подчеркнул председатель Рижской думы.

Имя лауреата награды "Рижанин года" по традиции называется 18 ноября, на торжественном заседании Рижской думы, посвящённом годовщине провозглашения Латвийской Республики.