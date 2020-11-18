Москва больше не входит в список самых дорогих городов мира

На сегодняшний день первое место в данном рейтинге разделили Гонконг, Цюрих и Париж. В топ-10 городов также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

По сравнению с прошлым годом дешевле стала жизнь в городах в Северной и Южной Америках, Африке и Восточной Европе, но дороже в западноевропейских городах.