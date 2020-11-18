Ср, 18.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс

Москва больше не входит в список самых дорогих городов мира

Москва. Фото иллюстративное.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Москва за год потеряла 20 позиций и заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на ежегодное исследование Economist Intelligence Unit.

На сегодняшний день первое место в данном рейтинге разделили Гонконг, Цюрих и Париж. В топ-10 городов также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

По сравнению с прошлым годом дешевле стала жизнь в городах в Северной и Южной Америках, Африке и Восточной Европе, но дороже в западноевропейских городах.

Последние новости

НАВЕРХ
Back